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Барселона согласовала трансфер одноклубника Цыганкова

Ромеу пополнит ряды каталонского клуба.
Сегодня, 13:51
Ориоль Ромеу / Getty Images
Ориоль Ромеу / Getty Images

Опорный полузащитник Жироны Ориоль Ромеу близок к переходу в Барселону. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клуб согласовал трансфер 31-летнего испанца. Игрок уже прошел медосмотр, сторонам осталось лишь поставить подписи.

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Напомним, Барселона заплатит 5-6 миллионов евро за Ромеу. В рамках сделки к Жироне присоединится хавбек Пабло Торре на правах аренды.

В минувшем сезоне на счету Ромеу два гола в 33 матчах Ла Лиги.

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