Жирона Цыганкова приобрела хавбека Ман Сити

Испанская Жирона усилила линию центра поля в это трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба каталонцев, Янхель Эррера стал полноправным игроком клуба, перебравшись из Манчестер Сити.

25-летний венесуэлец подписал контракт до 2027 года. Финансовые детали сделки остаются неизвестными.

Отметим, что прошлый сезон Эррера также провел в этом клубе, но на правах аренды. За коллектив Мичела провел 20 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Жирона подписала конкурента Цыганкова.

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