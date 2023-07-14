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Жирона Цыганкова приобрела хавбека Ман Сити

Янхель Эррера перебрался в стан каталонцев.
Сегодня, 12:56
Янхель Эррера / Getty Images
Янхель Эррера / Getty Images

Испанская Жирона усилила линию центра поля в это трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба каталонцев, Янхель Эррера стал полноправным игроком клуба, перебравшись из Манчестер Сити.

25-летний венесуэлец подписал контракт до 2027 года. Финансовые детали сделки остаются неизвестными.

Отметим, что прошлый сезон Эррера также провел в этом клубе, но на правах аренды. За коллектив Мичела провел 20 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Жирона подписала конкурента Цыганкова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Жирона

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