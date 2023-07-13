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Жирона подписала конкурента для Цыганкова

Каталонский клуб арендовал бразильского вингера.
Сегодня, 12:56
Савиньо / Getty Images
Савиньо / Getty Images

Правый вингер французского Труа Савиньо Морейра пополнил состав Жироны, за которую выступает украинец Виктор Цыганков.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 19-летний бразильский футболист был арендован на один год.

Савиньо летом 2022 года перешел в Труа из Атлетико Минейро за 6,5 миллионов евро, а прошлый сезон провел в аренде в ПСВ.

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За первую команду нидерландского клуба бразилец провел восемь матчей, в которых отличился двумя результативными передачами. Игрок выступал преимущественно на позиции правого вингера, но также может сыграть и на левом фланге.

Ранее сообщалось, что Жирона усилилась экс-футболистом Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Жирона

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