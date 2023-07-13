Жирона подписала конкурента для Цыганкова
Каталонский клуб арендовал бразильского вингера.
Правый вингер французского Труа Савиньо Морейра пополнил состав Жироны, за которую выступает украинец Виктор Цыганков.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 19-летний бразильский футболист был арендован на один год.
𝗕𝗘𝗡𝗩𝗜𝗡𝗚𝗨𝗧 SÁVIO! 👋🇧🇷— Girona FC (@GironaFC) July 13, 2023
Савиньо летом 2022 года перешел в Труа из Атлетико Минейро за 6,5 миллионов евро, а прошлый сезон провел в аренде в ПСВ.
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За первую команду нидерландского клуба бразилец провел восемь матчей, в которых отличился двумя результативными передачами. Игрок выступал преимущественно на позиции правого вингера, но также может сыграть и на левом фланге.
Ранее сообщалось, что Жирона усилилась экс-футболистом Баварии.