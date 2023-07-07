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Жирона Цыганкова усилилась экс-футболистом Баварии

Блинд пополнил ряды испанского клуба.
Вчера, 22:30
Дэйли Блинд / Twitter
Дэйли Блинд / Twitter

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и Аякса Дэйли Блинд перешел в Жирону. Об этом клуб объявил в соцсетях.

33-летний нидерландец присоединился к команде на правах свободного агента. Соглашение соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Минувший сезоне Блинд повел в Баварии, за которую сыграл во всех турнирах всего 10 матчей.

Ранее сообщалось, что Жирона Цыганкова может арендовать хавбека Ман Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэйли Блинд Жирона

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