Жирона Цыганкова усилилась экс-футболистом Баварии

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и Аякса Дэйли Блинд перешел в Жирону. Об этом клуб объявил в соцсетях.

33-летний нидерландец присоединился к команде на правах свободного агента. Соглашение соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

🗣️ Les primeres paraules per vosaltres! 🥰 pic.twitter.com/tM12VfyD98 — Girona FC (@GironaFC) July 7, 2023

Минувший сезоне Блинд повел в Баварии, за которую сыграл во всех турнирах всего 10 матчей.

Ранее сообщалось, что Жирона Цыганкова может арендовать хавбека Ман Сити.