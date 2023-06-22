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Жирона Цыганкова может арендовать хавбека Ман Сити

Максимо Перроне может временно сменить один клуб City Football Group на другой.
Сегодня, 17:59
Максимо Перроне / Getty Images
Максимо Перроне / Getty Images

Испанская Жирона намерена усилить центр поля в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Бруно Гонсалес Гарсия, каталонцы намерены арендовать хавбека Ман Сити Максимо Перроне. Детали сделки неизвестны

Отметим, что Перроне перебрался в стан "горожан" лишь прошлой зимой, проведя за клуб всего 20 минут в 2 матчах и не отличившись результативными действиями.

Также стот сказать, что Жирона и Манчестер Сити принадлежат компании City Football Group.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Жирона

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