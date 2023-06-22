Жирона Цыганкова может арендовать хавбека Ман Сити

Максимо Перроне может временно сменить один клуб City Football Group на другой.

Испанская Жирона намерена усилить центр поля в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Бруно Гонсалес Гарсия, каталонцы намерены арендовать хавбека Ман Сити Максимо Перроне. Детали сделки неизвестны

Отметим, что Перроне перебрался в стан "горожан" лишь прошлой зимой, проведя за клуб всего 20 минут в 2 матчах и не отличившись результативными действиями.

Также стот сказать, что Жирона и Манчестер Сити принадлежат компании City Football Group.