Жирона Цыганкова может арендовать хавбека Ман Сити
Максимо Перроне может временно сменить один клуб City Football Group на другой.
Испанская Жирона намерена усилить центр поля в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Бруно Гонсалес Гарсия, каталонцы намерены арендовать хавбека Ман Сити Максимо Перроне. Детали сделки неизвестны
Отметим, что Перроне перебрался в стан "горожан" лишь прошлой зимой, проведя за клуб всего 20 минут в 2 матчах и не отличившись результативными действиями.
Также стот сказать, что Жирона и Манчестер Сити принадлежат компании City Football Group.