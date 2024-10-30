Роналду не выиграл ни одного турнира в Саудовской Аравии за 9 попыток

Португалец до сих пор не может завоевать кубок с Ан-Насром.

Ан-Наср сенсационно проиграл Аль-Таавуну в 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии. Матч завершился со счетом - 0:1.

Саудовский клуб проиграл девять турниров с момента трансфера Криштиану Роналду в январе 2023 года.

В национальном чемпионате Ан-Наср дважды занял второе место, в Кубке проиграл в финале, полуфинале и в 1/8 финале. Также было три поражения в Суперкубках Саудовской Аравии и одно фиаско в азиатской Лиге чемпионов (четвертьфинал).

Отметим, что единственным трофеем, который Роналду выиграл с клубом является арабская Лига чемпионов. Однако это не официальный турнир.

В текущем сезоне Роналду провел девять матчей, в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи.

Напомним, Криштиану разыскивает фаната, который хотел с ним сфотографироваться после одного из матчей.

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