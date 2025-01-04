Возлюбленная Роналду поделилась горячими фото с отдыха
Модель подвела итоги отпуска в Дубае.
Джорджина Родригес, невеста нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в социальной сети.
Модель добавила откровенные снимаки с отдыха - Дубай.
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Джорджина предстала в разлиных образах и на разныех локациях.
"Итоги Дубая", – написала Джорджина.
Криштиану и Джорджина начали встречаться в 2016 году. Пара воспитывает пятерых детей.
Ранее возлюбленная Роналду показала, как они встречали Новый год.
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