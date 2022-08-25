Довбик и Гуцуляк - в старте: Днепр-1 огласил состав на ответный матч с АЕКом
В четверг, 25 августа, в Ларнаке Днепр-1 проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против местного АЕКа.
Первый поединок, который был сыгран 18 августа, завершился поражением украинской команды со счетом 1:2.
Перед вторым матчем главный тренер Днепра-1 Александр Кучер огласил стартовый состав своей команды.
СК Днепр-1: Валеф - Адамюк, Сваток, Логинов, Бузанелло - Бланко, Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок, Танчик - Довбик.
Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Громов, Рубчинский, Когут, Назаренко.
👤 #LineUp— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) August 25, 2022
⚽️ Ліга Європи. Раунд плей-офф. Другий матч
⚔️ АЕК 🆚 #Дніпро1
🕖 19:00
📍 Арена АЕК – Георгіос Карапатакіс, Ларнака, Кіпр
📺 2+2
Запасні: 1. Рибак, 33. Юрчук, 2. Кононов, 11. Громов, 22. Рубчинський, 25. Когут, 29. Назаренко. pic.twitter.com/idEJaMKMxW
Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги Европы АЕК - Днепр-1 начнется в 19:00 по киевскому времени.
Напомним, что на ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция матча АЕК - Днепр-1.