Довбик и Гуцуляк - в старте: Днепр-1 огласил состав на ответный матч с АЕКом

Сегодня, 18:25

Сегодня, 18:25

Днепровский клуб попытается отыграться после поражения киприотам в первом поединке.

В четверг, 25 августа, в Ларнаке Днепр-1 проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против местного АЕКа.

Первый поединок, который был сыгран 18 августа, завершился поражением украинской команды со счетом 1:2.

Перед вторым матчем главный тренер Днепра-1 Александр Кучер огласил стартовый состав своей команды.

СК Днепр-1: Валеф - Адамюк, Сваток, Логинов, Бузанелло - Бланко, Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок, Танчик - Довбик.

Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Громов, Рубчинский, Когут, Назаренко.

👤 #LineUp

⚽️ Ліга Європи. Раунд плей-офф. Другий матч

⚔️ АЕК 🆚 #Дніпро1

🕖 19:00

📍 Арена АЕК – Георгіос Карапатакіс, Ларнака, Кіпр

📺 2+2



Запасні: 1. Рибак, 33. Юрчук, 2. Кононов, 11. Громов, 22. Рубчинський, 25. Когут, 29. Назаренко. pic.twitter.com/idEJaMKMxW — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) August 25, 2022

Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги Европы АЕК - Днепр-1 начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция матча АЕК - Днепр-1.