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Довбик и Гуцуляк - в старте: Днепр-1 огласил состав на ответный матч с АЕКом

Днепровский клуб попытается отыграться после поражения киприотам в первом поединке.
Сегодня, 18:25
Артем Довбик / СК Днепр-1
Артем Довбик / СК Днепр-1
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В четверг, 25 августа, в Ларнаке Днепр-1 проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против местного АЕКа.

Первый поединок, который был сыгран 18 августа, завершился поражением украинской команды со счетом 1:2.

Перед вторым матчем главный тренер Днепра-1 Александр Кучер огласил стартовый состав своей команды.

СК Днепр-1: Валеф - Адамюк, Сваток, Логинов, Бузанелло - Бланко, Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок, Танчик - Довбик.

Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Громов, Рубчинский, Когут, Назаренко.

Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги Европы АЕК - Днепр-1 начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция матча АЕК - Днепр-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Днепр-1 аек ларнака
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