АЕК Ларнака - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча

Следите за событиями противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 25 августа, в рамках второго матча отборочного раунда плей-офф Лиги Европы Днепр-1 сыграет с АЕК Ларнака (Кипр).

В первом поединке кипрский клуб одержал победу - 2:1.

Начало ответной встречи, которая пройдет в Кипре, в 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция встречи АЕК Ларнака - Днепр-1:

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча первого матча Днепр-1 - АЕК Ларнака.