Арсенал - Спортинг: обзор матча и результат игры 16.03.2023

Украинец и его одноклубники постараются одержать победу и пробиться в четвертьфинал турнира.

В четверг, 16 марта, в Лондоне на Эмирейтс состоится матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором Арсенал будет принимать в гостях лиссабонский Спортинг.

Украинский ложный фулбек "канониров" Александр Зинченко, как и неделей ранее, выйдет на поединок против португальцев в стартовом составе.

Арсенал: Рамсдейл - Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко - Жоржиньо, Джака, Виейра - Нельсон, Жезус, Мартинелли.

Запасные: Тернер, Хиллсон, Уайт, Эдегор, Кивьор, Парти, Сака, Смит-Роу, Тирни, Троссард, Холдинг.

Спортинг: Адан - Сен-Жюст, Диоманде, Инасиу - Эсгаю, Гонсалвеш, Угарте, Реис - Эдвардс, Паулинью, Тринкау.

Запасные: Израэль, Гомеш, Чермити, Эссуго, Рочинья, Танлонго, Александропулос, Кабрал, Нету, Сантуш, Фатаву, Фернандеш.

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Напомним, что в первой встрече была зафиксирована результативная ничья 2:2. Стартовый свисток матча Арсенал - Спортинг запланирован на 22:00 по киевскому времени.