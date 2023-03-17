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Показатель ожидаемых голов Фейеноорда оказался в разы меньше того, что пропустил Шахтер

Нидерландский клуб продемонстрировал невероятную результативность.
Сегодня, 00:02
Фейеноорд - Шахтер / Getty Images
Фейеноорд - Шахтер / Getty Images

Ротердамский Фейеноорд в издевательском стиле выбил донецкий Шахтер из розыгрыша Лиги Европы.

Нидерландцы камня на камне не оставили от "горняков", забив им семь голов. Украинцы в свою очередь нашли силы лишь на одно взятие ворот в исполнении Кевина Келси.

Как показала послематчевая статистика, ротердамцы в этот вечер были сверхрезультативны. Показатель ожидаемых голов (xG) подопечных Арне Слота составил всего 1.71, что в 4,09 раза меньше того, что они забили.

Источник: скриншот

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Важно помнить, что xG рассчитывается только после того, как был нанесен удар. Так что другие опасные моменты, в которых дело не дошло до удара, не были учтены.

Напомним, что данным поражением донецкий Шахтер повторил антирекорд, тем самым войдя в историю Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фейеноорд Шахтер Донецк

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