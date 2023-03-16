Шахтер - вторая команда в истории Лиги Европы, пропустившая 7 голов

Донецкий Шахтер был вынужден прекратить свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Команда Игора Йовичевича в ответной встрече 1/8 финала турнира была уничтожена ротердамским Фейеноордом со счетом 1:7.

Помимо горечи поражения "оранжево-черные" заберут с собой из Нидерландов еще и повторение антирекорда.

Как сообщает Gracenote Live, Шахтер стал лишь второй командой в истории Лиги Европы, которая пропустила за один матч сразу 7 голов.

Рекорд был установлен в феврале 2017 года, когда АЗ Алкмаар уступил Лиону с тем же счетом.

Напомним, что в параллельной встрече Манчестер Юнайтед во второй раз обыграл Бетис, за счет чего квалифицировался в четвертьфинал турнира.