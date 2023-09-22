Милнеру покорилось уникальное достижение в еврокубках
В четверг, 21 сентября, Брайтон встречался на своем поле с АЕКом в первом туре группового этапа Лиги Европы, потерпев поражение со счетом 2:3.
В стартовом составе "чаек" на это поединок вышел 37-летний полузащитник Джеймс Милнер, установив тем самым уникальное достижение.
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Как сообщает Squawka, хавбек стал первым английским футболистом, сыгравшим за пять разных английских команд в еврокубках.
Ранее Милнер дебютировал в Кубке УЕФА сезона-2004/05 в составе Ньюкасла, а также выступал в еврокубковых турнирах за Астон Виллу, Манчестер Сити и Ливерпуль.
James Milner is the first ever Englishman to play for five different English sides in major European competitions:— Squawka (@Squawka) September 21, 2023
◎ Newcastle
◎ Aston Villa
◎ Man City
◎ Liverpool
◉ Brighton 🆕
117 appearances and counting. 🧮 pic.twitter.com/MlyBRzkS6o
Напомним, что этим летом Милнер подписал с Брайтоном контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. За "чаек" полузащитник провел в нынешней кампании шесть матчей.
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