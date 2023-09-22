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Милнеру покорилось уникальное достижение в еврокубках

Особенным для английского ветерана Брайтона стал матч Лиги Европы с АЕКом.
Сегодня, 08:29
Джеймс Милнер / Getty Images
Джеймс Милнер / Getty Images

В четверг, 21 сентября, Брайтон встречался на своем поле с АЕКом в первом туре группового этапа Лиги Европы, потерпев поражение со счетом 2:3.

В стартовом составе "чаек" на это поединок вышел 37-летний полузащитник Джеймс Милнер, установив тем самым уникальное достижение.

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Как сообщает Squawka, хавбек стал первым английским футболистом, сыгравшим за пять разных английских команд в еврокубках.

Ранее Милнер дебютировал в Кубке УЕФА сезона-2004/05 в составе Ньюкасла, а также выступал в еврокубковых турнирах за Астон Виллу, Манчестер Сити и Ливерпуль.

Напомним, что этим летом Милнер подписал с Брайтоном контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. За "чаек" полузащитник провел в нынешней кампании шесть матчей.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги Европы-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Джеймс Милнер

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