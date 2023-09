Милнеру покорилось уникальное достижение в еврокубках

В четверг, 21 сентября, Брайтон встречался на своем поле с АЕКом в первом туре группового этапа Лиги Европы, потерпев поражение со счетом 2:3.

В стартовом составе "чаек" на это поединок вышел 37-летний полузащитник Джеймс Милнер, установив тем самым уникальное достижение.

Читай также: Брайтон объявил о подписании ветерана Ливерпуля

Как сообщает Squawka, хавбек стал первым английским футболистом, сыгравшим за пять разных английских команд в еврокубках.

Ранее Милнер дебютировал в Кубке УЕФА сезона-2004/05 в составе Ньюкасла, а также выступал в еврокубковых турнирах за Астон Виллу, Манчестер Сити и Ливерпуль.

James Milner is the first ever Englishman to play for five different English sides in major European competitions:



◎ Newcastle

◎ Aston Villa

◎ Man City

◎ Liverpool

◉ Brighton 🆕



117 appearances and counting. 🧮 pic.twitter.com/MlyBRzkS6o