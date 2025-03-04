Звезда клуба АПЛ хочет перебраться в Ливерпуль

Звезда Брайтона Жоау Педро имеет шанс оказаться в Ливерпуле.

Как сообщает Football Insider, бразилец является одним из вариантов на усиление позиции форварда. Туда также входит нападающий Ньюкасла Александр Исак.

Если мерсисайдцы остановятся именно на Педро, то он будет настаивать на своем уходе из стана "чаек", ведь хочет присоединиться к топ-клубу, однако, сумма трансфера все равно будет "большой".

Также Ливерпуль заинтересован в услугах Карлоса Балебы из того же Брайтона. Считается, что камерунец может улучшить полузащиту коллектива Арне Слота.

Напомним, ранее сообщалось, что Таловеров выразил восхищение игроком Ливерпуля.

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