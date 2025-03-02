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Футбол

"Показал мне человека, которым я хочу быть": Таловеров восторжен лидером Ливерпуля

Защитник сборной Украины будет равняться на центрбека мерсисайдцев.
Сегодня, 11:59
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

Максим Таловеров получил новую футболку Вирджила ван Дейка. Защитник Плимута ранее потерял презент от нидерландца в Австрии, сообщает The Guardian.

"Один из моих одноклубников хотел забрать футболку Вирджила ван Дейка, но он сказал: "Нет, нет, нет, ведь я пообещал Макси" и указал на меня.

Я был действительно удивлен, потому что прошло два месяца, и представьте, сколько игроков просят у Вирджила футболку. Он показал мне человека, которым я хочу быть через несколько лет – если что-то обещаю, то я сделаю это", – заявил Таловеров.

Плимут украинца выбил Ливерпуль ван Дейка в 4-м раунде Кубка Англии в начале февраля. Тем не менее, "пилигримы" выбыли в следующем этапе турнира. Команда Таловерова с голом защитника вылетела от Манчестер Сити (1:3).

Кстати, украинец Смоляков дебютировал за Лос-Анджелес в регулярке МЛС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вирджил ван Дейк Плимут Максим Таловеров

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