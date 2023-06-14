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Брайтон объявил о подписании ветерана Ливерпуля

Милнер пополнил ряды "чаек".
Сегодня, 17:22
Джеймс Милнер / Getty Images
Джеймс Милнер / Getty Images

Экс-хавбек Ливерпуля Джеймс Милнер бесплатно переходит в Брайтон. Об этом клуб сообщил в соцсетях.

37-летний англичанин подписал соглашение с "чайками" по системе 1+1. Остальные детали сделки не разглашаются.

Напомним, Милнер провел в Ливерпуле восемь лет. За это время игрок выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что легендарный хавбек Ливерпуля близок к тому, чтобы возглавить клуб из Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Джеймс Милнер

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