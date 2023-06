Брайтон объявил о подписании ветерана Ливерпуля

Экс-хавбек Ливерпуля Джеймс Милнер бесплатно переходит в Брайтон. Об этом клуб сообщил в соцсетях.

37-летний англичанин подписал соглашение с "чайками" по системе 1+1. Остальные детали сделки не разглашаются.

We're pleased to confirm that @JamesMilner will join us on a one-year deal with a year’s option when his Liverpool contract expires on 30 June. 😁



