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Брайтон сенсационно камбекнул против Манчестер Сити

Команда Гвардиолы проиграла четвертый матч подряд.
Сегодня, 21:38
Брайтон - Манчестер Сити / Getty Images
Брайтон - Манчестер Сити / Getty Images

В субботу, 9 ноября, Брайтон принимал дома Манчестер Сити в рамках 11-го тура АПЛ.

Уже в самом начале матча гости стали напрягать Вербрюггена, однако молодорй голкипер уверенно отводил опасность от ворот. А уже на 23-й минуте рикошет помог Холанду наконец открыть счет, а остаток тайма команды провели в борьбе.

Во втором тайме хозяева оживились и доставили немало хлопот уже Эдерсону, но "горожане" быстро перехватили контроль над матчем.

Лишь на 78-й минуте Педро получил мяч в убойной позиции и ударом в левый угол сравнял счет. А через пять минут О`Райли мощным ударом по центру принес "чайкам" неожиданную победу. А Манчестер Сити проигрывает четвертый матч подряд впервые с 2008 года.

Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити 11-го тура АПЛ

Брайтон - Манчестер Сити 2:1
Голы: Педро, 78, О`Райли, 83 - Холанд, 23

Ожидаемые голы (xG): 2.26 - 2.16
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 10 - 15
Удары в створ: 4 - 6
Угловые: 0 - 4

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Брайтон

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