Легендарный хавбек Ливерпуля близок к тому, чтобы возглавить клуб из Саудовской Аравии

Экс-игрок Ливерпуля и бывший наставник Астон Виллы Стивен Джеррард близок к тому, чтобы вернуться к тренерской работе.

Как сообщают в саудовских СМИ, англичанин близок к тому, чтобы возглавить местный Аль-Иттифак.

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Отмечается, что специалист прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы подписать контракт с клубом. Детали соглашения остаются неизвестными.

Президент Аль-Иттифака является большим фанатом бывшего футболиста и очень рад возможности пригласить его в свою команду.