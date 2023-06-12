iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легендарный хавбек Ливерпуля близок к тому, чтобы возглавить клуб из Саудовской Аравии

Стивен Джеррард может стать тренером Аль-Иттифака.
Сегодня, 14:33
Стивен Джеррард / Getty Images
Стивен Джеррард / Getty Images

Экс-игрок Ливерпуля и бывший наставник Астон Виллы Стивен Джеррард близок к тому, чтобы вернуться к тренерской работе.

Как сообщают в саудовских СМИ, англичанин близок к тому, чтобы возглавить местный Аль-Иттифак.

Читай также: Аль-Хиляль готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком в мире

Отмечается, что специалист прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы подписать контракт с клубом. Детали соглашения остаются неизвестными.

Президент Аль-Иттифака является большим фанатом бывшего футболиста и очень рад возможности пригласить его в свою команду.


Статьи по теме

Андрей Стрихарский: С 12 по 18 июня в Черкассах состоится чемпионат Украины по боксу среди юношей и девушек Андрей Стрихарский: С 12 по 18 июня в Черкассах состоится чемпионат Украины по боксу среди юношей и девушек
Форвард Зари рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины Форвард Зари рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины
Интер готовится продлить контракт с главным тренером Интер готовится продлить контракт с главным тренером
Брюгге подписал конкурента для Яремчука Брюгге подписал конкурента для Яремчука
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Бокс16:55
Андрей Стрихарский: С 12 по 18 июня в Черкассах состоится чемпионат Украины по боксу среди юношей и девушек
Европа16:50
Форвард Зари рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины
Европа16:19
Интер готовится продлить контракт с главным тренером
Футбол16:17
Брюгге подписал конкурента для Яремчука
Европа15:40
Де Брюйне рискует пропустить старт следующего сезона
Европа15:36
Гвардиола в будущем намерен покинуть работу в клубном футболе
Футбол15:01
По стопам легенд: Винисиус получит новый номер в Реале
Евро-202414:50
"Всегда классно играть против сильных": Мудрик высказался о поединке со сборной Германии
Европа14:33
Легендарный хавбек Ливерпуля близок к тому, чтобы возглавить клуб из Саудовской Аравии
Теннис14:30
Парный рейтинг WTA: Людмила Киченок - покинула ТОП-10, Крейчикова вошла в тройку лучших
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK