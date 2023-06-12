Легендарный хавбек Ливерпуля близок к тому, чтобы возглавить клуб из Саудовской Аравии
Стивен Джеррард может стать тренером Аль-Иттифака.
Экс-игрок Ливерпуля и бывший наставник Астон Виллы Стивен Джеррард близок к тому, чтобы вернуться к тренерской работе.
Как сообщают в саудовских СМИ, англичанин близок к тому, чтобы возглавить местный Аль-Иттифак.
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Отмечается, что специалист прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы подписать контракт с клубом. Детали соглашения остаются неизвестными.
Президент Аль-Иттифака является большим фанатом бывшего футболиста и очень рад возможности пригласить его в свою команду.