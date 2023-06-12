Аль-Хиляль готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком в мире

Саудовский клуб серьезно настроен на то, чтобы подписать бразильца.

Вингер французского ПСЖ Неймар может вскоре сменить клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в услугах бразильца всерьез заинтересован Аль-Хиляль. Саудиты готовы платить Неймару 250 млн евро за сезон и предложить контракт на 3 года.

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Таким образом, он станет самым выскооплачиваемым футболистом в мире. Сейчас это звание принадлежит Криштиану Роналду, зарабатывающему примерно 200 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне игрок провел за ПСЖ 29 матчей, забив 18 голов и отдав 16 результативных передач.