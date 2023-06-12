iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аль-Хиляль готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком в мире

Саудовский клуб серьезно настроен на то, чтобы подписать бразильца.
Сегодня, 10:48
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Вингер французского ПСЖ Неймар может вскоре сменить клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в услугах бразильца всерьез заинтересован Аль-Хиляль. Саудиты готовы платить Неймару 250 млн евро за сезон и предложить контракт на 3 года.

Читай также: Не ПСЖ: У Моуринью появился новый вариант продолжения карьеры

Таким образом, он станет самым выскооплачиваемым футболистом в мире. Сейчас это звание принадлежит Криштиану Роналду, зарабатывающему примерно 200 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне игрок провел за ПСЖ 29 матчей, забив 18 голов и отдав 16 результативных передач. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар бразилия ПСЖ Аль-Хиляль

Статьи по теме

Не ПСЖ: У Моуринью появился новый вариант продолжения карьеры Не ПСЖ: У Моуринью появился новый вариант продолжения карьеры
ПСЖ хочет подписать экс-нападающего Манчестер Юнайтед ПСЖ хочет подписать экс-нападающего Манчестер Юнайтед
Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Неймара Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Неймара
Бывший защитник сборной Германии: У Украины прекрасная футбольная культура Бывший защитник сборной Германии: У Украины прекрасная футбольная культура
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Европа13:08
Бывший защитник сборной Германии: У Украины прекрасная футбольная культура
Украина13:00
Германия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Европа12:49
Лам: Германия сделала правильный выбор, пригласив Украину сыграть в юбилейном матче
Бокс12:40
Теофимо Лопес назвал условие, при котором возобновит карьеру
Футбол12:37
Экс-игрок сборной Германии: Украина борется за нашу свободу
Бокс12:10
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса в данный момент
Европа11:56
Венгер возглавит команду Зинченка в благотворительном матче на Стэмфорд Бридж
Европа11:46
Скончался легендарный президент Милана Берлускони
Бокс11:25
Холифилд признался, что сказал ему Усик во время их первой встречи
Футбол11:23
Анри: ФИФА и УЕФА далеки от того, чтобы побороть расизм в футболе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK