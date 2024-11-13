Еще один футболист заговорил о возможности забастовок из-за перезагруженного графика

Дайо Упамекано считает, что матчей уже слишком много.

Центрбек Баварии Дайо Упамекано высказался о тяжелом графике футболистов, который становится еще более перезагруженным.

По словам футболиста, в сезоне проводится слишком много матчей, что может привести к забастовке футболистов.

«Почему бы не объявить забастовку? Я говорил в прошлый раз, что было слишком много матчей. Это то, о чем мы должны поговорить между собой. Как по мне, игр слишком много, и я надеюсь, что они когда-то это поймут», - приводит слова француза местное издание Foot Mercato.

Упамекано далеко не первый футболист, который выражает недовольство текущими тенденциями. Ранее о возможности забастовки высказывался действующий обладатель Золотого мяча Родри .

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