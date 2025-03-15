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Футбол

Манчестер Сити - Брайтон 2:2: обзор матча и результат игры 15.03.2025

"Горожане" дважды вели по ходу встречи, но автогол подытожил ничейный результат.
Сегодня, 19:12
Манчестер Сити и Брайтон сыграли вничью / Getty Images
Манчестер Сити и Брайтон сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 15 марта, Манчестер Сити принимал на своем поле Брайтон в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Хосепа Гвардиолы не сумела справиться с соседом по турнирной таблице, хотя и дважды вела в противостоянии, и завершила поединок результативной ничьей 2:2.

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Счет в матче на 11-й минуте открыл Эрлинг Холанд, реализовав пенальти и установив к тому же историческое достижение. Однако спустя десять минут Первис Эступиньян выровнял положение, отправив мяч в ворота "горожан" прямым ударом со штрафного.

На перерыв хозяева поля все же ушли, имея преимущество благодаря результативному удару Омара Мармуша, тем не менее уже в начале второй половины встречи мяч рикошетом от Абдукодира Хусанова оказался в сетке ворот, а его автогол в итоге стал решающим в противостоянии.

Манчестер Сити на данный момент с 48 очками занимает пятое место в АПЛ. Брайтон идет на седьмой позиции, имея на один набранный балл меньше.

Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон 29-го тура чемпионата Англии

Манчестер Сити - Брайтон 2:2

Голы: Холанд, 11 (пен.), Мармуш, 39 - Эступиньян, 21, Хусанов, 48 (аг)

Ожидаемые голы (xG): 1.77 - 2.11
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 11 - 15
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 4 - 5
Фолы: 10 - 10

Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Хусанов, Диаш, Гвардиол - Гюндоган, Гонсалес - Савиньо (Силва, 58), Мармуш (Де Брюйне, 86), Доку - Холанд.

Брайтон: Вербрюгген - Гиншелвуд, ван Геке, Уэбстер, Эступиньян - Балеба (Виффер, 87), Гомес Амарилья (Аяри, 76) - Минте (Адингра, 83), Рюттер (Уэлбек, 76) - Митома (Груда, 83) - Педро.

Предупреждения: Савиньо, Доку - Педро, Митома, Балеба, Виффер, Вербрюгген.

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