Холанд установил новый рекорд АПЛ

Эрлинг достиг отметки в 100 результативных действий в чемпионате Англии.

В рамках 29-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити встречается с Брайтоном.

«Горожане» вышли вперед на 11-ой минуте. Пенальти реализовал Эрлинг Холанд. Для норвежца это 100 результативное действие в в 94 матчах в АПЛ, что является рекордно низким количеством матчей, которое понадобилось для достижения данной отметки.

Ранее рекорд принадлежал Алану Ширеру. Он достиг отметки в сто результативных действий за сто матчей.

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В топ-5 также входят Мо Салах и Эрик Кантона (по 116 матчей) и Серхио Агуэро (118 матчей).

Отметим, что из этих 100 результативных действий на счету форварда «горожан» 84 гола и 16 ассистов.

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