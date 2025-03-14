Гвардиола ответил на критику от Капелло

Пеп не считает себя "разрушителем футбола".

Рулевой Манчестер Сити Пеп Гвардиола ответил на критику со стороны легендарного итальянца Фабио Капелло.

По словам Пепа, его влияние не могло «разрушить» итальянский футбол.

"Господин Фабио Капелло не впервые это говорит. Я недостаточно хорош, чтобы разрушить итальянский футбол. Итальянский футбол гораздо важнее для того, как мы это делаем. Крепко обнимаю Фабио, крепко обнимаю", - сказал испанец.

Напомним, ранее Капелло обвинил Гвардиолу в разрушении идентичности футбола, в частности, итальянского.

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