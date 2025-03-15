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Футбол

Эвертон с Миколенко не смог победить Вест Хэм

Команды сыграли вничью.
Сегодня, 18:59
Джейк О'Браен и Йеспер Линдстрьом / Getty Images
Джейк О'Браен и Йеспер Линдстрьом / Getty Images

В рамках 29-го тура АПЛ Эвертон встретился с Вест Хэмом.

Первый тайм не порадовал большим количеством моментов, чуть лучше по игре были «ириски», однако, забитых мячей не было.

Во второй половине встречи «молотобойцы» открыли счет усилиями Томаша Соучека.

Удержать победный счет Вест Хэм не сумел. В компенсированное время паритет восстановил Джейк О'Брайен.

Эвертон - Вест Хэм 1:1

Голы: О'Брайен, 90+1 - Соучек, 67

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Вест Хэм

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