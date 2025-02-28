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Карпаты - ЛНЗ: обзор матча и результат поединка 28.02.2025

Команда Владислава Лупашко проявила характер в домашнем противостоянии.
Сегодня, 20:00
Карпаты / ФК Карпаты
Карпаты / ФК Карпаты

"Семенники" завладели инициативой с первых минут. В дебюте форвард ЛНЗ Момо упустил две возможности забить. Сначала он с дистанции пробил в руки голкиперу, а затем из пределов штрафной попал в Кинарейкина. Впоследствии Кучеренко и Эйнел не смогли пробить львовян в течение одной атаки.

На 30-й минуте подвел Карпаты Альварес. На левом фланге атаки он с отмашкой влетел в Пасича, получил вторую желтую карточку и оставил "зелено-белых" вдесятером. Впрочем, львовяне не сникли. В частности, перед перерывом Бруниньо попал в штангу.

Во втором тайме на ударных позициях оказались Очеретько, Чачуа и Краснопир. Первые двое не попали в створ ворот, а вот попытку третьего заблокировал кипер. А решающий момент произошел на 74-й минуте, когда Бруниньо уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой Драмбаева.

Минимальная победа позволила Карпатам закрепиться на 6-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Львовяне набрали 27 очков. В свою очередь ЛНЗ идет на 9-м месте (22 пункта).

Статистика матча Карпаты – ЛНЗ 19-го тура чемпионата Украины

Карпаты – ЛНЗ – 1:0
Гол: Бруниньо, 74 (пенальти)

Карпаты: Кинарейкин – Сыч, Педросо, Стецьков, Мирошниченко – Очеретько (Клименко, 82), Альварес, Чачуа – Пидлепенец (Костенко, 70), Краснопир (Игор, 86), Бруниньо (Шах, 87)

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев (Салиху, 88) – Кушниренко, Танковский (Ноникашвили, 46) – Г. Пасич (Наумец, 88), Тилль (Авагіимян, 46), Эйнел (Халайла, 88) – Момо

Предупреждения: Альварес, Чачуа, Костенко – Танковский, Ноникашвили, Эйнел

Удаление: Альварес, 30 (К, вторая желтая карточка)

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