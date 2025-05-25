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Футбол

Верес расписал ничью с ЛНЗ

Команда Олега Шандрука спаслась от домашнего поражения в последней атаке.
25 мая, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Верес – ЛНЗ / УПЛ
Верес – ЛНЗ / УПЛ

В стартовые минуты хозяева выглядели острее. Дважды на ударной позиции оказался Шарай, а Кучеров с рикошетом от Драмбаева пробил выше ворот. Еще один рикошет от защитника "семенников" улетел в перекладину.

ЛНЗ осмелел в середине тайма. Сначала Муравский не смог переиграть Кожухаря, а Драмбаев отправил мяч рядом со штангой. Авагимян же с углового закрутил мяч в каркас ворот Вереса. На старте второй половины Дахновский пробил мимо ворот черкащан.

Во втором тайме в целом моментов было меньше. Зато "семенники" сумели повести в счете. На 73-й минуте ЛНЗ помог стандарт – Макуана на дальней штанге замкнул навес Авагимяна с углового.

Но Верес отыгрался в добавленное арбитром время, когда Смиян забил головой после подачи Клеца со штрафного – 1:1 в итоге. Ровенчане завершили сезон на 9-й строчке (36 очков). В свою очередь ЛНЗ остался на 12-й позиции (31 пункт).

Статистика матча Верес – ЛНЗ 30-го тура чемпионата Украины

Верес – ЛНЗ – 1:1
Голы: Смиян, 90+4 – Макуана, 73

Удары: 14 - 8
Удары в створ: 8 - 5
Угловые: 5 - 7
Фолы: 18 - 12

Верес: Кожухарь – Куция (Протасевич, 74), Чечер, Вовченко, Шевченко – Клец, Кучеров (Годя, 83) – Дахновский (Смеян, 74), Шарай (Лепский, 83) – Степанюк, Гайдучик

ЛНЗ: Самойленко – Путря (Танковский, 46), Муравский, Драмбаев, Каплиенко – Наумец (Пасич, 54), Кушниренко, Ноникашвили, Беннетт (Благодарный, 81) – Молло (Макуана, 46), Авагимян (Яшари, 90+2)

Предупреждения: Вовченко, Куция, Клец, Дахновский – Молло, Муравский, Танковский

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ верес ЛНЗ

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