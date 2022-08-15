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Бывший футболист Динамо отметился красивейшим голом в чемпионате Бразилии

Экс-футболисты украинских клубов продолжают зажигать в латинской Америке.
Вчера, 11:50
Карлос де Пена
Карлос де Пена
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В рамках 22-го тура чемпионата Бразилии Интернасьонал на своем поле принимал Флуминенсе.

За хозяев поле выступают бывшие футболисты киевского Динамо и донецкого Шахтера, а именно: Карлос де Пена, Витао, Тайсон и Алан Патрик. 

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Первые двои вышли на поле в стартовом составе, чем помогли команде добыть разгромную победу - 3:0.

Ярким эпизодом встречи стал гол уругвайского вингера в компенсированное время. Де Пена перехватил передачу соперника возле его штрафной, сместился к центру и пробил левой ногой точно в угол ворот. Вратарь попытался достать мяч, однако сопроводил его лишь взглядом.

Отметим, что де Пена и Витао отыграли полный матч, Патрик вышел за несколько минут до конца встречи, а Тайсон на поле не появлялся.

В турнирной таблице Интернасьонал поднялся на шестое место, которое позволяет команде участвовать в Копа Либертадорес.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий Динамо стал игроком клуба второго турецкого дивизиона.

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