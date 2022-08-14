iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Коринтианс намерен приобрести экс-футболиста Шахтера

По плану руководства клуба, исполнитель должен заменить другого бывшего игрока "горняков".
14 августа, 18:43
Бернард / Getty Images
Бернард / Getty Images
0 0 0

Экс-вингер донецкого Шахтера Бернард может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Goal, в услугах игрока заинтересован Коринтианс.

Помешать переходу могут финансовые запросы футболиста, который хочет получать около 400 тысяч долларов в месяц.

Читай также: Президент Коринтианса заявил о желании подписать Роналду

Примечательно, что по информации источника, в стане "мушкетеров" Бернард должен заменить Виллиана, который также в свое время выступал за Шахтер.

Сейчас Бернард защищает цвета арабской Аль-Шарджи. На его счету 31 матч в прошлом сезоне, где он отличился 6 голами и 5 ассистами

0 0 0

Статьи по теме

Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло
Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, Бадоса вошла в тройку лучших
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:41
Европа23:41
Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло
Европа23:17
Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Европа22:54
Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении
Бокс22:31
Бокс: расписание боев
Европа22:19
Атлетико на выезде разгромил Хетафе
Европа21:49
Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду
Европа21:24
Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны
Европа20:56
Барселона может в одностороннем порядке расторгнуть контракт со своим форвардом
Европа20:30
Батистута: Цель Месси – стать лучшим в мире навсегда, это движет им
Бокс20:12
Ломаченко опубликовал вторую часть интервью скандального митрополита УПЦ МП
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK