Коринтианс намерен приобрести экс-футболиста Шахтера

Экс-вингер донецкого Шахтера Бернард может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Goal, в услугах игрока заинтересован Коринтианс.

Помешать переходу могут финансовые запросы футболиста, который хочет получать около 400 тысяч долларов в месяц.

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Примечательно, что по информации источника, в стане "мушкетеров" Бернард должен заменить Виллиана, который также в свое время выступал за Шахтер.

Сейчас Бернард защищает цвета арабской Аль-Шарджи. На его счету 31 матч в прошлом сезоне, где он отличился 6 голами и 5 ассистами