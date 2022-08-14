Бывший нападающий Динамо стал игроком клуба второго турецкого дивизиона
Артем Кравец нашел себе новую команду в Турции.
Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Кравец продолжит свои выступления в Турции.
33-летний футболист подписал контракт с клубом Сакарьяспор, выступающим во втором турецком дивизионе. Соглашение рассчитано на один год.
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Украинский форвард пополнил состав своей новой команды в статусе свободного агента.
Son olarak Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme sözleşme imzaladık.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) August 14, 2022
Hoş geldin Kravets!#DelilerinTakım pic.twitter.com/h9nZ0lu1Cd
Последним клубом Кравца был турецкий Коньяспор, с которым он в феврале расторг контракт из-за отсутствия игровой практики.