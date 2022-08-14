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Футбол

Бывший нападающий Динамо стал игроком клуба второго турецкого дивизиона

Артем Кравец нашел себе новую команду в Турции.
14 августа, 17:28
Артем Кравец подписал контракт с новым клубом / Сакарьяспор
Артем Кравец подписал контракт с новым клубом / Сакарьяспор
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Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Кравец продолжит свои выступления в Турции.

33-летний футболист подписал контракт с клубом Сакарьяспор, выступающим во втором турецком дивизионе. Соглашение рассчитано на один год.

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Украинский форвард пополнил состав своей новой команды в статусе свободного агента.

Последним клубом Кравца был турецкий Коньяспор, с которым он в феврале расторг контракт из-за отсутствия игровой практики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Артем Кравец
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