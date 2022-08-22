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Шахтер объявил об аренде экс-игрока Днепра-1 и Львова Лукаса Тейлора

"Оранжево-черные" оформили еще один летний трансфер.
Сегодня, 23:22
Лукас Тейлор / ФК Шахтер Донецк
Лукас Тейлор / ФК Шахтер Донецк
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Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника ПАОКа Лукаса Тейлора.

Команды заключили арендное соглашение, по которому весь следующий сезон 27-летний игрок проведет в составе "горняков". Стоит отметить, что Лукас Тейлор станет единственным бразильцем Шахтера в заявке на сезон.

Украинские поклонники футбола могут помнить Тейлора по его выступлениям за Львов и Днепр-1. В составе львовского клуба он провел сезон-2018/19, приняв участие в 17 матчах, отметившись тремя голами и двумя ассистами.

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Весной 2020 года он перешел в Днепр-1, где провел следующие полтора года. В 30 играх он записал на свой счет один гол и три результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ паок львов Шахтер Донецк СК Днепр-1 Лукас Тейлор
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