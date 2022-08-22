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PUMA - официальный технический спонсор УПЛ

Произошло историческое событие перед стартом нового сезона.
Сегодня, 22:30
Официальный мяч УПЛ-2022/23 / УПЛ
Официальный мяч УПЛ-2022/23 / УПЛ
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Украинская Премьер-лига у себя на официальном сайте объявила, что компания PUMA стала новым официальным техническим спонсором лиги.

Весь следующий сезон, который стартует во вторник, 23 августа, украинские клубы будут играть единым мячом от PUMA, как и все ведущие чемпионаты Европы.

"Единая нация - единый мяч!".

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Теперь команды будут играть мячом PUMA Orbita Ball - ведущая модель, сертифицированная FIFA, разработана специально для профессионального футбола.

"Украинская Премьер-Лига выражает искреннюю благодарность PUMА за то, что поддержала украинский футбол в эти трудные времена и присоединилась к нам в качестве официального технического спонсора", - говорится в пресс-релизе лиги.

В сезоне-2022/23 PUMA будет поставлять официальные мячи для топ лег больше, чем когда-либо ранее, благодаря их соглашениям с испанской Ла Лигой, итальянской Серией А и английскими Чемпионшипом, Первой и Второй Лигами. Теперь к этому списку присоединилась и УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ puma
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