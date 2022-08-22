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Матч юношеских команд Черноморца и Вереса прервали из-за воздушной тревоги

Все присутствовавшие были вынуждены проследовать в бомбоубежище, чтобы дождаться окончания тревоги.
Сегодня, 20:08
Воздушная тревога
Воздушная тревога
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Уже во вторник, 23 августа, возвращается Украинская Премьер-лига. Но матчи юношеских команд традиционно проходят за день до поединков первой команды.

Всех предупреждали, что, проводя чемпионат в Украине, многие будут сталкиваться с воздушной тревогой, из-за которой встречи будут прерываться на неопределенное время. Так и произошло в первом же туре, когда на поле сошлись юношеские составы Черноморца и Вереса.

На 86-й минуте поединка прозвучало сообщение о воздушной тревоге, а потому все представители обеих команд, судьи, персонал стадиона и зрители, присутствовавшие на матче, были вынуждены уйти в ближайшее бомбоубежище.

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Там они провели следующие 25 минут, после чего они вернулись на стадион, а команды доиграли встречу. На момент остановки одесситы вели 3:1 - с таким же счетом матч и закончился. Данная игра проводилась в Киеве на стадионе Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного.

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Матч юношеских команд Черноморца и Вереса прервали из-за воздушной тревоги
Матч юношеских команд Черноморца и Вереса прервали из-за воздушной тревоги

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