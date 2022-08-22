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Петряк: Счастлив вернуться домой, в Украину, в Шахтер

Украинский футболист прокомментировал свой переход в донецкую команду.
Сегодня, 13:59
Иван Петряк / ФК Шахтер Донецк
Иван Петряк / ФК Шахтер Донецк
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Вингер Шахтера Иван Петряк поделился эмоциями от трансфера в донецкую команду, куда он вернулся из венгерского Фехервара

"Я очень счастлив вернуться домой, в Украину, в команду Шахтер.

С нетерпением жду нового сезона. Встретимся на футбольных полях. Слава Украине", - сказал футболист.

Петряк принадлежал Шахтеру с 2016 по 2019 годы, но сыграл за донецкую команду всего 17 матчей.

Ранее сообщалось, что Петряк подписал с Шахтером контракт на четыре года.

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