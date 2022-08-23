Гол Гончаренко принес Колосу победу над Кривбассом
В Ковалевке на местном стадионе программу вторничных матчей первого тура УПЛ закрывали Колос и Кривбасс. Встреча завершилась минимальной победой хозяев 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. Сергей Мякушко исполнил подачу со штрафного, которую головой пытался замкнуть центрбек Евгений Новак, но он поцелил в штангу. На добивании первым оказался второй защитник ковалевцев Роман Гончаренко, добив мяч в ворота.
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Под конец поединка удаление получил главный тренер криворожцев Юрий Вернидуб, который в один момент даже замахнулся на четвертого арбитра.
В следующем туре Колос встретится с Рухом, а Кривбасс отправится в гости к Шахтеру.
Колос - Кривбасс 1:0
Гол: Гончаренко, 36.
Колос: Волынец - Золотов, Гончаренко, Новак, Черноморец - Милько, Ориховский, Ильин (Смирный, 79), Болбат, Мякушко (Исаенко, 80) - Попов (Лысенко, 69).
Кривбасс: Сарнавский - Татарков, Вернидуб, Зотько, Якимец - Семенов, Банада (Кораблин, 65), Хомченовский - Понедельник (Шевченко, 46), Устименко (Хобленко, 46), Волошин (Дебелко, 73).
Предупреждения: Волынец, Ильин, Гончаренко, Милько, Золотов, Новак - Банада, Семенов, Вернидуб.