Гол Гончаренко принес Колосу победу над Кривбассом

В первой же игре сезона главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб умудрился заработать удаление.

В Ковалевке на местном стадионе программу вторничных матчей первого тура УПЛ закрывали Колос и Кривбасс. Встреча завершилась минимальной победой хозяев 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. Сергей Мякушко исполнил подачу со штрафного, которую головой пытался замкнуть центрбек Евгений Новак, но он поцелил в штангу. На добивании первым оказался второй защитник ковалевцев Роман Гончаренко, добив мяч в ворота.

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Под конец поединка удаление получил главный тренер криворожцев Юрий Вернидуб, который в один момент даже замахнулся на четвертого арбитра.

В следующем туре Колос встретится с Рухом, а Кривбасс отправится в гости к Шахтеру.

Колос - Кривбасс 1:0

Гол: Гончаренко, 36.

Колос: Волынец - Золотов, Гончаренко, Новак, Черноморец - Милько, Ориховский, Ильин (Смирный, 79), Болбат, Мякушко (Исаенко, 80) - Попов (Лысенко, 69).

Кривбасс: Сарнавский - Татарков, Вернидуб, Зотько, Якимец - Семенов, Банада (Кораблин, 65), Хомченовский - Понедельник (Шевченко, 46), Устименко (Хобленко, 46), Волошин (Дебелко, 73).

Предупреждения: Волынец, Ильин, Гончаренко, Милько, Золотов, Новак - Банада, Семенов, Вернидуб.