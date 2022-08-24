Рух - Металлист: видео онлайн-трансляция встречи УПЛ

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В среду, 24 августа, в рамках первого тура чемпионата Украины Рух на своем поле сыграет с Металлистом (Харьков).

Команды впервые сыграют в официальном матче после длительной паузы.

Начало встречи - в 15:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция встречи:

Ранее сообщалось, что Setanta Sports не допустили на матч Рух - Металлист.