Кучер: Нам противостоял очень серьезный соперник, выступающий в групповом этапе Лиги Европы

Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер поделился впечатлениями о победе над Динамо Киев (3:0).

По словам специалиста, днепровский клуб тщательно готовился к игре, чтобы набрать первые очки в чемпионате.

"Тяжелая игра. Нам противостоял очень серьезный соперник, выступающий в групповом этапе Лиги Европы.

Поэтому очень тщательно готовились к этой игре. Но было конечно очень тяжело, потому что буквально в четверг мы играли на Кипре в Лиге Европы. Добирались оттуда сюда порядка 11 часов. Так что главным было восстановить ребят физически.

Сыграли, конечно, хорошо. Закрыли середину поля, зоны. И при этом воспользовались своими шансами в атаке, забив голы, которые были нам очень необходимы".

Читай также: Луческу намекнул на уход с поста тренера Динамо

Кучер заявил, что его подопечным удалось сломать план соперника на матч.

"Мы знали о сильных сторонах соперника, стремились их нивелировать и, считаю, нам это удалось".

Отметим, что в следующем туре Днепр-1 сыграет с Вересом (3 сентября), а Динамо с Зарей (3 сентября).