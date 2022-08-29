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Пихаленок: В ворота Динамо залетело все, что не залетело в ворота соперника в Лиге Европы

Футболист Днепра-1 подвел итоги крупной победы над Динамо.
Сегодня, 10:42
Александр Пихаленок / СК Днепр-1
Александр Пихаленок / СК Днепр-1
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В рамках второго тура чемпионата Украины Днепр-1 добыл крупную победу над Динамо Киев (3:0).

Автором одного из голов днепровского клуба стал Александр Пихаленок. По словам полузащитника, команде улыбнулась удача, ведь в ворота киевлян залетело практически все.

"По моему мнению, сегодня залетело все, что не залетело в ворота соперника на Кипре. Результат очень удовлетворяет и теперь будем готовиться к следующим матчам. Мы каждый матч настраиваемся на победу, так у нас всегда. Сегодня мы очень организованно сыграли. Все что от нас требовал Александр Николаевич Кучер – все нам удалось".

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Футболист поделился мнением о том, как победа повлияет на атмосферу в коллективе.

"Победа, безусловно, придаст силы и настроения в команде. Да, было тяжело, ведь мы играли в четверг, потом был перелет, переезды, но мы собрались с силами и сегодня победили. Реабилитация за поражение АЕК Ларнаке? Трудно сказать, это все-таки разные турниры. Мы готовимся к каждому матчу".

Отметим, что в следующем туре Днепр-1 сыграет с Вересом (3 сентября), а Динамо с Зарей (3 сентября).

Источник: СК Днепр-1
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ динамо чемпионат Украины Днепр-1 Александр Пихаленок
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