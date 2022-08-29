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"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ

Футболист продолжает помогать украинским воинам защищать нашу землю.
Сегодня, 16:02
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images
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Вот уже седьмой месяц украинский народ сдерживает российскую агрессию, которую РФ решила проявить в конце февраля, вторгнувшись на территорию Украины.

С самого начала вторжения украинские спортсмены начали всячески помогать Вооруженным силам Украины и бойцам Территориальной обороны, приобретая для них все необходимое.

Не стал исключением и полузащитник Аталанты Руслан Малиновский. 29-летний хавбек "бергамаски" приобрел для ВСУ грузовик, о чем сообщил Владимир Парасюк.

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В нынешнем сезоне итальянской Серии А Руслан Малиновский принял участие во всех трех матчах Аталанты, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

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"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ
"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ

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