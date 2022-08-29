"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ

Вот уже седьмой месяц украинский народ сдерживает российскую агрессию, которую РФ решила проявить в конце февраля, вторгнувшись на территорию Украины.

С самого начала вторжения украинские спортсмены начали всячески помогать Вооруженным силам Украины и бойцам Территориальной обороны, приобретая для них все необходимое.

Не стал исключением и полузащитник Аталанты Руслан Малиновский. 29-летний хавбек "бергамаски" приобрел для ВСУ грузовик, о чем сообщил Владимир Парасюк.

Читай также: Гасперини отреагировал на слухи о возможной продаже Малиновского

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Руслан Малиновский принял участие во всех трех матчах Аталанты, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.