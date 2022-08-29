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Гасперини отреагировал на слухи о возможной продаже Малиновского

Специалист попросил набраться терпения.
Сегодня, 12:03
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images
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Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о возможном уходе игрока. По его словам, трансферное окно открыто еще несколько дней, так что трансфер все еще реален.

"Трансферное окно еще открыто, оно закрывается 31 числа. Я озвучил руководству клуба свои трансферные пожелания. Надеюсь, что они смогут завершить их все.

Будущее Малиновского и Иличича? Я не знаю, увидим в среду. Я знаю, что нужно этой команде, но не знаю, возможно ли это реализовать. Увидим. Сделать все, что хочешь, за четыре дня непросто", - приводит слова Гасперини Sos Fanta.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел три матча за Аталанту, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Малиновский может оказаться в лондонском клубе.

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