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Александрия в компенсированное время вырвала победу над Минаем

Соперники устроили драматическую развязку встречи в добавленные арбитром минуты.
Сегодня, 17:32
Александрия победила Минай / УПЛ
Александрия победила Минай / УПЛ
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В понедельник, 29 августа, в Киеве на НСК Олимпийский Александрия принимала Минай в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.

Гостям в конце поединка практически удалось спастись от поражения, но все же победителями из противостояния вышли александрийцы - 2:1.

На 23-й минуте Александрия вышла вперед после гола Максима Третьякова. Этот результат продержался до конца матча, но в компенсированное время Минаю удалось выровнять положение усилиями Даниила Голуба. Тем не менее через пару минут Андрей Цуриков отличным ударом в девятку вырвал победу для хозяев поля.

Александрия после двух туров набрала шесть очков, а Минай пока свой единственный проведенный матч проиграл.

Александрия - Минай 2:1

Голы: Третьяков, 23, Цуриков, 90+3 - Голуб, 90+1

Александрия: Билык - Мирошниченко, Билошевский, Бабогло, Цуриков - Рыбалка (Дришлюк, 77), Волошин (Авагимян, 46), Демченко - Калитвинцев, Кобзарь (Гринь, 77), Третьяков (Шулянский, 72).

Минай: Бандура - Гончар (Паламар, 84), Горин, Немчанинов, Трубочкин (Рогозинский, 68) - Хахлев (Голуб, 68), Витенчук, Твердохлеб (Колесник, 84) - Касимов (Воробчак, 63), Вишневский, Кулиев,

Предупреждения: Авагимян, 48, Шулянский, 73 – Горин, 58, Голуб, 79.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Украинская Премьер-лига минай
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