iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Верес и Рух расписали результативную ничью

Ровенская команда в первом матче на обновленном домашнем стадионе не смогла одолеть соперника.
Сегодня, 15:39
Верес и Рух сыграли вничью / УПЛ
Верес и Рух сыграли вничью / УПЛ
0 0 0

В пятницу, 30 сентября, Верес в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле Рух.

Этот матч стал для ровенской команды первым за пять лет на обновленном домашнем стадионе Авангард. В поединке-открытии арены хозяева поля не смогли удержать победу над соперником, завершив встречу вничью 2:2.

Читай также: Божья помощь: Верес освятил обновленный стадион перед матчем УПЛ

Верес открыл счет уже на девятой минуте усилиями Дахновского, но Рух к середине первого тайма отыгрался благодаря точному удару Таллеса. Тем не менее еще до перерыва хозяева снова вышли вперед - Клец отличился ударом со штрафного после грубой ошибки Панькива. Во второй половине встречи Дидык установил паритет и окончательный результат встречи.

После этой ничьей Верес с десятью очками занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Рух расположился на десятой позиции, имея в своем активе четыре балла.

Верес - Рух 2:2

Голы: Дахновский, 9, Клец, 31 - Таллес, 26, Дидык, 53

Верес: Когут - Гагун, Вовченко, Мирошник, Квасный - Клец, Кучеров - Г.Пасич, Лебеденко (М.Шестаков 83), Дахновский (В.Шарай 83) –-Гайдучик (Сергийчук 68)

Рух: Панькив - Роман, Слюсар, Дидык, Лях - Сапуга, Федорчук - Соломон (Рунич 75), Таллес (Притула 87), Климчук - Бойчук (Карабин 83)

Предупреждения: Гагун 45, Дахновский 46, Шарай 90 - Климчук 11, Слюсар 34, Лях 57, Роман 72, Соломон 74

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ верес чемпионат Украины Рух Украинская Премьер-лига
0 0 0

Статьи по теме

Привоз дня: Панькив грубо ошибся на выходе в матче с Вересом Привоз дня: Панькив грубо ошибся на выходе в матче с Вересом
Ювентус заинтересован в подписании защитника Барселоны Ювентус заинтересован в подписании защитника Барселоны
Усик поддержал сборную Украины по боксу, которой запретили выступать под национальным флагом Усик поддержал сборную Украины по боксу, которой запретили выступать под национальным флагом
Гран-при Сингапура: Хэмилтон стал лучшим в первой практике, Ферстаппен и Леклер - в тройке Гран-при Сингапура: Хэмилтон стал лучшим в первой практике, Ферстаппен и Леклер - в тройке
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа17:17
Ювентус заинтересован в подписании защитника Барселоны
Бокс17:15
Усик поддержал сборную Украины по боксу, которой запретили выступать под национальным флагом
Формула 116:32
Гран-при Сингапура: Хэмилтон стал лучшим в первой практике, Ферстаппен и Леклер - в тройке
Бокс15:58
Беллью назвал причину, почему Фьюри нужен бой с Джошуа
Украина15:39
Верес и Рух расписали результативную ничью
Европа14:58
АПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца
ЧМ-202214:55
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
Европа14:42
Жезус: В какой-то момент я перестал принимать футбол Гвардиолы
Украина14:17
Привоз дня: Панькив грубо ошибся на выходе в матче с Вересом
Бокс14:10
"Нужно знать соперника": Промоутер объяснил, почему Фьюри подгоняет Джошуа с подписанием контракта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK