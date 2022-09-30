Верес и Рух расписали результативную ничью

Ровенская команда в первом матче на обновленном домашнем стадионе не смогла одолеть соперника.

В пятницу, 30 сентября, Верес в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле Рух.

Этот матч стал для ровенской команды первым за пять лет на обновленном домашнем стадионе Авангард. В поединке-открытии арены хозяева поля не смогли удержать победу над соперником, завершив встречу вничью 2:2.

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Верес открыл счет уже на девятой минуте усилиями Дахновского, но Рух к середине первого тайма отыгрался благодаря точному удару Таллеса. Тем не менее еще до перерыва хозяева снова вышли вперед - Клец отличился ударом со штрафного после грубой ошибки Панькива. Во второй половине встречи Дидык установил паритет и окончательный результат встречи.

После этой ничьей Верес с десятью очками занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Рух расположился на десятой позиции, имея в своем активе четыре балла.

Верес - Рух 2:2

Голы: Дахновский, 9, Клец, 31 - Таллес, 26, Дидык, 53

Верес: Когут - Гагун, Вовченко, Мирошник, Квасный - Клец, Кучеров - Г.Пасич, Лебеденко (М.Шестаков 83), Дахновский (В.Шарай 83) –-Гайдучик (Сергийчук 68)

Рух: Панькив - Роман, Слюсар, Дидык, Лях - Сапуга, Федорчук - Соломон (Рунич 75), Таллес (Притула 87), Климчук - Бойчук (Карабин 83)

Предупреждения: Гагун 45, Дахновский 46, Шарай 90 - Климчук 11, Слюсар 34, Лях 57, Роман 72, Соломон 74