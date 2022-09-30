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Привоз дня: Панькив грубо ошибся на выходе в матче с Вересом

Голкипер припустился голевой ошибки.
Сегодня, 14:17
Юрий Панькив / Рух Львов
Юрий Панькив / Рух Львов
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В рамках пятого тура чемпионата Украины Верес на своем поле принимает Рух.

По итогам первого тайма победил ровенский клуб, который сумел отправить два мяча в ворота гостей. Рух, в свою очередь, ответил одним взятием ворот.

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На девятой минуте поединка Дахновский открыл счет, а на 26-й - Таллес сравнял счет.

Второй гол в ворота Руха не обошелся без курьеза. Голкипер львовской команды Юрий Панькив ошибся на выходе после подачи со штрафного, пропустив мяч за шиворот.

Как ни старался 37-летний вратарь, но достать мяч он так и не сумел.

В турнирной таблице УПЛ Верес после четырех туров имеет девять очков, а Рух - три балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ верес чемпионат Украины Юрий Панькив Рух
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