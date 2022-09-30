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Божья помощь: Верес освятил обновленный стадион перед матчем УПЛ

Ровенский клуб со всем почтением подошел к возвращению на арену.
Сегодня, 12:59
Священник и представители Вереса / ФК Верес
Священник и представители Вереса / ФК Верес
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В пятницу, 30 сентября, в рамках пятого тура чемпионата Украины Верес на своем поле примет львовский Рух.

Ровенский клуб проведет свой первый поединок на Авангарде, который был реконструирован. 

Накануне поединка представители Вереса на стадион пригласили священников, которые освятили арену.

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Священнослужители прошлись по арене, освятив и прочитав молитвы.

Отметим, что в последний раз Верес играл на Авангарде в 2017 году, когда выступал еще в Первой лиге.

Начало встречи Верес - Рух в 13:00. В турнирной таблице УПЛ Верес идет на пятом месте с 9 очками, а Рух занимает 11-ю строчку с 3 баллами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ верес чемпионат Украины
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