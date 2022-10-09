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Кривбасс в меньшинстве разошелся миром с Минаем

Команда Юрия Вернидуба никак не может одержать первую победу в чемпионате.
Сегодня, 17:23
Кривбасс и Минай сыграли вничью / УПЛ
Кривбасс и Минай сыграли вничью / УПЛ
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В воскресенье, 9 октября, Кривбасс в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги принимал в Киеве на НСК Олимпийский Минай.

Несмотря на созданные моменты, соперники так и не смогли ни разу поразить ворота друг друга, завершив поединок безголевой ничьей.

При этом хозяева поля с конца первого тайма играли в меньшинстве, когда на 43-й минуте за вторую желтую карточку был удален Дибанго.

Подопечные Юрия Вернидуба пока не одержали ни одной победы в чемпионате и на данный момент с тремя очками занимают 15-е место в турнирной таблице УПЛ. Минай расположился на 12-й позиции с пятью баллами в активе.

Кривбасс - Минай 0:0

Кривбасс: Сарнавский, Стецков, Капич (Банада 86), Хобленко (Устименко 90+3), Хомченовский, Татарков (Семенов 70), Волошин, Якимец, Ловрич, Дибанго, Задерака (Микитишин 86)

Минай: Бандура, Трубочкин (Рогозинский 61), Чуев, Кулиев (Касимов 61), Твердохлеб, Немчанинов, Воробчак (Голуб 76), Хахлев, Гончар, Витенчук, Вишневский (Колесник 46, Коломоец 82)

Предупреждения: Дибанго 15, Капич 72 - Кулиев 57, Колесник 68, Гончар 85

Удаление: Дибанго 43

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины Украинская Премьер-лига минай
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