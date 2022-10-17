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"Невероятные ошибки": Луческу озвучил причины поражения Динамо в матче с Шахтером

Наставник киевской команды проанализировал очередную неудачу своих подопечных.
Сегодня, 07:58
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
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Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение с счетом 1:3 от Шахтера в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги.

"Шахтер заслужил эту победу, которая состоялась на фоне наших невероятных ошибок. Шахтер выглядел свежее, играл на других скоростях. Мы не могли подняться на этот уровень скорости, уступали в этом компоненте сопернику. 

Игра была равной до определенного момента, пока мы не упустили соперника на угловом, когда пропустили первый гол. Подобное повторилось при другом угловом и в эпизоде с пенальти. Отсутствие концентрации внимания при стандартах позволило сопернику забить мяч и заработать пенальти. Руслан - молодец, что вытащил этот мяч. 

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Начало второго тайма было хорошим для нас, мы забили хороший гол, но сразу, буквально через минуту, пропустили выпад соперника. Судаков протащил мяч, Мудрик ворвался в середину… Это то, о чем я говорил, то, что он делает хорошо. Нужна была подстраховка партнеров. В первом тайме мы отлично справлялись с этими проходами Мудрика, а во втором упустили, и он забил гол. Затем быстро случилось удаление и третий мяч, тоже на фоне наших ошибок. Длинный пас, который должен был прочитать и вратарь, и защитники. Ошибки приводят к голам, а голы приносят победу. 

Все эти ошибки, за которые нас наказал соперник, для меня недопустимы. Непонятно, как Забарный мог так обработать мяч. Ничего опасного эпизод не предвещал, нужно было сыграть просто, а он отпустил мяч. Наверное, арбитры могли ограничиться и желтой карточкой, потому что, кажется, еще один наш игрок находился чуть ниже. Но соперник использовал свой шанс, и наш игрок был удален.

После второго гола Шахтер контролировал ход матча, а мы спешили, суетились, к тому же, остались в меньшинстве. Я не видел уверенности в действиях своих подопечных", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Динамо (3:1)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер Динамо Киев чемпионат Украины Мирча Луческу Украинская Премьер-лига
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