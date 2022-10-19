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Кучер объяснил осечку Днепра-1 в матче с Ингульцом: Даже на ничью могли не наиграть

Днепровская команда впервые потеряла очки в чемпионате, завершив поединок со счетом 2:2.
Сегодня, 19:07
Александр Кучер / СК Днепр-1
Александр Кучер / СК Днепр-1
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Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер подытожил ничейный результат матча против Ингульца (2:2) в восьмом туре украинской Премьер-лиги.

"Играли против очень организованной и агрессивной команды, хорошо действующей в обороне. Очень трудная игра для нас получилась. Но если судить по тем ошибкам, которые мы сегодня допустили, то мы не то что на победу, а даже на ничью могли не наиграть.

Очень много ошибок было и мы могли пропустить еще больше, однако в конце матча могли и выиграть. Если бы мы сразу играли так, как в последние 10-15 минут, то результат был бы другой. Надо с начала матча выходить с таким настроем, какой у нас был в конце, и отдаваться максимально и тогда что-то будет выходить. А когда только хочется, то не получится.

Пауза из-за воздушной тревоги? Конечно, это влияет на настроение команды, но мы с соперником в одинаковых условиях. Поэтому не следует искать в этом оправдания", - приводит слова Кучера официальный сайт Днепра-1.

Напомним, на ISPORT доступен календарь и результаты матчей украинской Премьер-лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Александр Кучер Днепр-1 Ингулец Украинская Премьер-лига
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