Кучер объяснил осечку Днепра-1 в матче с Ингульцом: Даже на ничью могли не наиграть

Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер подытожил ничейный результат матча против Ингульца (2:2) в восьмом туре украинской Премьер-лиги.

"Играли против очень организованной и агрессивной команды, хорошо действующей в обороне. Очень трудная игра для нас получилась. Но если судить по тем ошибкам, которые мы сегодня допустили, то мы не то что на победу, а даже на ничью могли не наиграть.

Очень много ошибок было и мы могли пропустить еще больше, однако в конце матча могли и выиграть. Если бы мы сразу играли так, как в последние 10-15 минут, то результат был бы другой. Надо с начала матча выходить с таким настроем, какой у нас был в конце, и отдаваться максимально и тогда что-то будет выходить. А когда только хочется, то не получится.

Пауза из-за воздушной тревоги? Конечно, это влияет на настроение команды, но мы с соперником в одинаковых условиях. Поэтому не следует искать в этом оправдания", - приводит слова Кучера официальный сайт Днепра-1.

Напомним, на ISPORT доступен календарь и результаты матчей украинской Премьер-лиги.