Заря добыла минимальную победу над Вересом
В воскресенье, 23 октября, в рамках 9 тура УПЛ Верес принимал Зарю. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол в данной встрече забил нападающий луганской команды Данис Антюх. Украинец отличился на 73-й минуте матча.
После 9 туров Верес идет на 5-м месте с 14-ю баллами, а Заря занимает 4-ю строчку, набрав 16 очков.
Верес - Заря 0:1
Гол: Антюх, 73
Верес: Когут – Е Пасич, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров, Клец, С. Шарай (Лебеденко, 71) – Г. Пасич (В. Шарай, 78), Гайдучик (М. Шестаков, 71), Дахновский (Сергийчук, 71).
Заря: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко – Шахов, Чурко (Мишнев, 76), Булеца (Бражко, 65) – Русин (Хлань, 88), Нагнойный (Антюх, 65), Кирюханцев (Лунев, 76).
Предупреждения: Вовченко, 14, Г. Пасич, 56 - Нагнойный, 37, Данченко, 75.