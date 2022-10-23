iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заря добыла минимальную победу над Вересом

Гол Антюха принес луганскому клубу важные три очка.
Сегодня, 15:22
Верес - Заря / УПЛ
Верес - Заря / УПЛ
0 0 0

В воскресенье, 23 октября, в рамках 9 тура УПЛ Верес принимал Зарю. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил нападающий луганской команды Данис Антюх. Украинец отличился на 73-й минуте матча.

После 9 туров Верес идет на 5-м месте с 14-ю баллами, а Заря занимает 4-ю строчку, набрав 16 очков.

Верес - Заря 0:1

Гол: Антюх, 73

Верес: Когут – Е Пасич, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров, Клец, С. Шарай (Лебеденко, 71) – Г. Пасич (В. Шарай, 78), Гайдучик (М. Шестаков, 71), Дахновский (Сергийчук, 71).

Заря: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко – Шахов, Чурко (Мишнев, 76), Булеца (Бражко, 65) – Русин (Хлань, 88), Нагнойный (Антюх, 65), Кирюханцев (Лунев, 76).

Предупреждения: Вовченко, 14, Г. Пасич, 56 - Нагнойный, 37, Данченко, 75.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря верес
0 0 0

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Днепр-1 вырвал победу в матче с Металлистом Днепр-1 вырвал победу в матче с Металлистом
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Бензема и Вальверде не сыграют с РБ Лейпциг Бензема и Вальверде не сыграют с РБ Лейпциг
Помочь журналистам

Видео

Реал - Севилья 3:1 Видео голов матча 22.10.2022
Реал - Севилья 3:1 Видео голов матча 22.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров

Последние новости

Футбол17:08
Бензема и Вальверде не сыграют с РБ Лейпциг
Украина16:53
Металлист 1925 вырвал ничью в концовке матча против Руха
Европа16:42
Гвардиола: Я не могу на английском описать игру Холанда
Бокс16:29
Бокс: расписание боев
Европа16:13
Вальверде: Я хочу выиграть у Барселоны, но не из-за чувства мести
Украина15:51
УПЛ: календарь и результаты матчей
Киберспорт15:40
The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2
Украина15:22
Заря добыла минимальную победу над Вересом
Украина15:10
Днепр-1 вырвал победу в матче с Металлистом
Европа15:09
Зинченко - вне заявки на игру с Саутгемптоном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK