Заря добыла минимальную победу над Вересом

Гол Антюха принес луганскому клубу важные три очка.

В воскресенье, 23 октября, в рамках 9 тура УПЛ Верес принимал Зарю. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил нападающий луганской команды Данис Антюх. Украинец отличился на 73-й минуте матча.

После 9 туров Верес идет на 5-м месте с 14-ю баллами, а Заря занимает 4-ю строчку, набрав 16 очков.

Верес - Заря 0:1

Гол: Антюх, 73

Верес: Когут – Е Пасич, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров, Клец, С. Шарай (Лебеденко, 71) – Г. Пасич (В. Шарай, 78), Гайдучик (М. Шестаков, 71), Дахновский (Сергийчук, 71).

Заря: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко – Шахов, Чурко (Мишнев, 76), Булеца (Бражко, 65) – Русин (Хлань, 88), Нагнойный (Антюх, 65), Кирюханцев (Лунев, 76).

Предупреждения: Вовченко, 14, Г. Пасич, 56 - Нагнойный, 37, Данченко, 75.