"GO AWAY": киевский паб презентовал лимитированное пиво в честь будущей отставки Луческу

Еще когда только начали появляться слухи о том, что бывший тренер Шахтера Мирча Луческу может возглавить Динамо, киевские фанаты сразу же высказались против. Однако Игорь Суркис не стал прислушиваться к ним, начав сотрудничество с румынским специалистом.

И вот два года спустя "бело-синие" под руководством Луческу бьют антирекорды в Лиге Европы, попутно регулярно теряя очки в чемпионате Украины. Предвкушая будущую отставку тренера киевский "Кутовий Паб" представил лимитированную партию пива, чтобы любой желающий смог отметить их праздник.

"Сегодня мы впервые презентуем пиво, специально сваренное для "Кутового паба" на мощностях завода Rodbrau. Лимитированная партия создана под особое событие – под предстоящую отставку Мирчи Луческу".

"Мы верим в то, что уже достаточно скоро Динамо сменит главного тренера, и в этот день каждый из вас сможет открыть бутылочку нашего темного и насладиться этим моментом по полной!".

"Да, мы очень хотим праздника. Хотим смены владельцев Динамо, хотим победы Украины в войне. Это будут большие и громкие праздники. Но пока они где-то далеко на горизонте. А отставка Луческу – она уже рядом".

"Даже самые ярые его поклонники чувствуют, что все идет не по плану и перестают воспринимать это извечное нытье о судьях, переездах, играли хорошо и проиграли. Давайте надеяться, что эти бутылочки удастся использовать по назначению, и мы забудем деда с полотенцем на голове как страшный сон".

Напомним, что киевское Динамо на своем поле не смогло обыграть полтавскую Ворсклу - команды сыграли вничью 1:1. После семи сыгранных туров "було-синие" занимают восьмое место УПЛ, имея в активе 10 очков.