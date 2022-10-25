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Футбол

Бразильский легионер Днепра-1 покинул клуб, не сыграв ни одного матча

Весли Брага исчез из заявки клуба на чемпионат Украины
Вчера, 23:46
Весли Брага
Весли Брага
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Бразильский форвард Весли Брага покинул стан украинского Днепра-1.

Нападающий был исключен из заявки днепрян на УПЛ.

Причины решения футболиста остаются неизвестными.

Игрок перешел к "спортклубовцам" этим летом, но не сыграл ни одного матча.

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