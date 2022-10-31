Колос - Верес 2:0 обзор матча и результат игры 31.10.2022
В рамках 10-го тура чемпионата Украины по футболу Колосс дома в Ковалевке встречался с ровенским Вересом.
Команды больше часа игрового времени играли без голов, пока Ильин в падении головой не перевел мяч в ворота после подачи Кирилла Попова.
Меньше чем через 10 минут произошел интересный эпизод. Андрей Богданов, недавно вернувшийся в Колос из рядов ВСУ, вышел на замену и сразу пошел подавать угловой, с которого нашел голову партнера (Чоботенко), а тот уже головой пробил точно в ворота.
Эта помощь позволила Колосу прервать четырехматчевую безвыигрышную серию и обойти в таблице Динамо, Металлист и Верес. Теперь кузнецы находятся на пятой ступени турнирной таблицы.
Статистика матча 10 тура чемпионата Украины
Колос - Верес 2:0
Голы: Ильин, 68, Чоботенко, 76
Владение мячом: 48% – 52%
Удары: 7 - 6
Угловые: 1 - 1
Сейвы: 3 - 1