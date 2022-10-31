Колос - Верес 2:0 обзор матча и результат игры 31.10.2022

В рамках 10-го тура чемпионата Украины по футболу Колосс дома в Ковалевке встречался с ровенским Вересом.

Команды больше часа игрового времени играли без голов, пока Ильин в падении головой не перевел мяч в ворота после подачи Кирилла Попова.

Меньше чем через 10 минут произошел интересный эпизод. Андрей Богданов, недавно вернувшийся в Колос из рядов ВСУ, вышел на замену и сразу пошел подавать угловой, с которого нашел голову партнера (Чоботенко), а тот уже головой пробил точно в ворота.

Эта помощь позволила Колосу прервать четырехматчевую безвыигрышную серию и обойти в таблице Динамо, Металлист и Верес. Теперь кузнецы находятся на пятой ступени турнирной таблицы.

Статистика матча 10 тура чемпионата Украины

Колос - Верес 2:0

Голы: Ильин, 68, Чоботенко, 76

Владение мячом: 48% – 52%

Удары: 7 - 6

Угловые: 1 - 1

Сейвы: 3 - 1